الشبيبي يلوم الغيابات بعد خسارة الجزيرة أمام شباب الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد بدر الشبيبي لاعب الجزيرة الإماراتي أن الغيابات أثرت على فريقه خلال مواجهة شباب الأهلي في الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي.
وخسر الجزيرة أمام شباب الأهلي برباعية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالعوير، مساء السبت.
وقال الشبيبي في تصريحاته إن النتيجة كانت ثقيلة للغاية ولكنها تمثل دافعا للفريق من أجل العودة بشكل أقوى خلال المباريات المقبلة.
"العين الرياضية" التقت باللاعب في المقابلة التالية للحديث عن فريقه خلال اللقاء.
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