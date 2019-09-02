كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد واقعة ماني

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول الإنجليزي أن المصري محمد صلاح جناح فريقه تعامل بالحرية الممنوحة لأي مهاجم عند الانفراد بالمرمى أو عندما يجد نفسه في وضع تسجيل هدف، رافضا الحديث عن اتهامه بالأنانية.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول قد أبدى غضبه خلال استبداله في مواجهة بيرنلي الأخيرة بالدوري الإنجليزي، بسبب أنانية صلاح وعدم تمرير الكرة له حينما كان منفردا تماما بالمرمى.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن هذه الواقعة: "هذه هي حرية اللاعب (صلاح)، اللاعبون عليهم اتخاذ قرارات، أمرر الكرة أو لا أمررها".

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وتابع: "يمكن أن ترتكب تلك الأخطاء، ويمكن أن تفقد الكرة أو تسددها بشكل خاطئ وأحيانا لا ترى زملاءك".

وأوضح: "هذا لا يعني أنك تتجاهله، يبدو لنا أحيانا أنه رآه ولكن لا يكون ذلك حقيقيا".



وأضاف: "كمهاجم ستقابلك تلك الأزمة دوما، الأمر مرتبط كله بالموقف".

واختتم: "علينا أن ننحي الأمر جانبا لأننا فزنا 3-0، وفي أسبوع واحد لا أعتقد أنني سأتحدث عن هذا الأمر مجددا".

وجاءت هذه الواقعة، لتضغى على تحقيق ليفربول فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بنتيجة 3-0 على بيرنلي في لقاء شهد تسجيل ماني وروبرتو فيرمينو وترنت ألكسندر أرنولد أهداف "الريدز"، ليواصل الأخير صدارته جدول المسابقة برصيد 12 نقطة.