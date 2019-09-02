، تعرّف على الاشتراطات الجديدة للمطاعم المقامة على شواطئ الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأمانة": عازمون على وضع الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالمية

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام لتصبح صديقة لذوي الإعاقة قبل عام ٢٠٢٠، مؤكدًا أن الأمانة عازمة على تنفيذ خطتها لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالمية.

وقال "الجبير": الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة متكاملة لإعداد الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتماداً على أنفسهم إلى كافة الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء من المجتمع، ويعمل على تذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع.

وأضاف: يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات التي تنص على وجوب تأمين حركة تنقل سهلة للمعاقين وكبار السن، وذلك من خلال الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم الانتهاء منها قبل ٢٠٢٠.

وأردف: يتم حاليًا تنفيذ ممرات للمشاة ومجاورات سكنية ستكون جاهزة خلال الثلاث السنوات القادمة لخدمة المواطن والمقيم ضمن برنامج أنسنة المدن وجعلها مريحة أكثر للمواطن لتعزيز الانتماء والوطنية.

وتابع: الأمانة تعمل على تطوير الواجهات البحرية والمدن الساحلية والتي تعتبر جزءًا من المشاريع التنموية الخدمية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسعى الأمانة لتجهيز واجهات بحرية بمواصفات عالمية لتنافس المدن الساحلية العالمية، وهو هدف لدينا في الأمانة، حيث نستهدف تطوير وتعزيز السياحة الداخلية عبر تنفيد مشاريع تنموية سياحية تخدم الزائر والسائح، وهذه المشاريع تأتي من مسؤولية الأمانة الاجتماعية وبالشراكة مع الجهات الأخرى.

وشدد "الجبير" على أن الشواطئ البحرية عامل جذب سياحي مهم، وهو ما عملت عليه الأمانة من خلال قيام وكالة التعمير والمشاريع ووكالة الاستثمار بالأمانة في المساهمة في عملية الجذب السياحي، عبر تنفيذ متطلبات السائح من خلال تجهيز الشواطئ والواجهات البحرية، وتنفيد حزمة من المشاريع الكبيرة في الواجهات البحرية في الدمام والخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل والخفجي.

وقال: أمانة الشرقية قامت مؤخرًا بوضع اشتراطات خاصة للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع سياحية استثمارية على الواجهات البحرية مثل المطاعم، إذ تم اشتراط أن تكون نسبة المباني التي ستقام ٥٪ فقط، وبقية المساحة تكون عبارة عن خدمات وهو ما يبحث عنه السائحون ومرتادو هذه الأماكن.

وأضاف: الأمانة نفذت مهرجانات ومشاريع سياحية بقصد تنشيط السياحة الداخلية من خلال إقامة مهرجانات بالشراكة مع العديد من الجهات مثل مهرجان سفاري بقيق، مهرجان النعيرية ومهرجان الخفجي، فيما قامت أمانة الشرقية بتخصيص أرض على مساحة ستة ملايين متر مربع لإقامة متنزه بري "مؤقت"، بهدف إقامة المخيمات، والتي تلقى رواجًا كبيراً في موسم الشتاء والربيع من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تم تجهيزها بشكل تقني عالٍ، ساهم بشكل كبير في تقديم خدمة أكثر من ٢٠٠٠ مخيم العام الماضي .

وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة لليوم الوطني، أكد "الجبير" أن الأمانة بدأت مبكرًا في الاستعداد لهذا اليوم المجيد العزيز على نفوس الجميع، إذ تم توجيه كافة الوكالات والإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بضرورة الاستعداد الجيد وتنفيذ عمل مميز بـ اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

ووعد أهالي الشرقية وزوارها من الداخل والخارج بتنفيذ خدمات ومشاريع ترتقي بالمنطقة وتحقيق معدلات عالية، وكشف عن تواصل الجهود لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالمية، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠.