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أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.
وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.
وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 03:25 PM
في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماًخدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر
أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.
وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.
وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
، خدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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