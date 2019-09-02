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2019-09-02 بالأرقام.. فصل الخدمات وإزالة عقارات متعارضة مع مسار الدائري الثالث بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة عن البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث (الجزء الثالث). ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة في المسار إلى مراجعة مبنى الهيئة بكدي مقابل مستشفى النور بمكة المكرمة.











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