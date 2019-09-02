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شاهد الصور.. العثور على جثة مفقود غدير البنات بالطائف
بعد انتشال جثة زوجته مساء أمس
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ظهر اليوم العثور على مفقود غدير البنات عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لمدني الطائف.
وجاء توضيح الدفاع المدني على لسان المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي الذي قال: إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق ساعد التطوعي وحضور فرقتي السلام وأركان التطوعية تمكنت ظهر اليوم الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريبًا.
وتابع أن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير بالإضافة إلى كون الأرض طينية مما شكل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز ٢م.
وأبان أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة بعد أن فارقت الحياة داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
وأشار سرحان إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف كونها الجهة المختصة بذلك.
وأهاب الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩١١ لأي حالة طارئة لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمناط بها أعمال الإنقاذ حفاظًا على سلامة الجميع.
فيما كشفت معلومات لـ “متابعات الخليج 365” أن الزوجين كانا في نُزهة مساء أمس في غدير البنات بعد هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وكان أحدهما قد انزلق في الماء فيما حاول الآخر إنقاذه إلا إنهما فارقا الحياة سويًا في مشهد مأسوي حزين.
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