توضيح مهم من حساب المواطن لأصحاب القروض

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 مجددًا على عدم أحقية البنوك في الحجز على أو الاستقطاع من مبلغ الدعم المخصص للبرنامج حتى وإن كان عميل البنك متعثرًا أو عليه متأخرات.

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وردًا على مواطن قام البنك باستقطاع مبلغ الدعم المخصص قالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، وفي حال تم سحبها من قبل البنك يمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).



يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.