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الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي سعود الفيصل على شاشة MBC1
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي سعود الفيصل.
ويعرض الفيلم في تمام 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة MBC1، وهو من إنتاج #مركز_الملك_فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
ويروي الفيلم الوثائقي سعود الفيصل، مسيرة 4 عقود في حياة الأمير الراحل، ويتحدث فيه 38 ضيفاً منهم شخصيات عربية وعالمية.
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