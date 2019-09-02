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الصحة توضح الكمية الموصى بها من ملح الطعام يومياً

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2019-09-02

الصحة توضح الكمية الموصى بها من ملح الطعام يومياً

دعت لعدم الإكثار من تناوله

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة من الاستخدام المفرط للملح، داعية “لتقليل الملح في الطعام”، وذلك بسبب الأمراض الخطيرة التي تنتج عن الإكثار من تناوله.

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وأشارت في بيان عبر حسابها الرسمي، إلى أن الحد الأعلى الموصى به في اليوم لملح الطعام هو ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 جرامات.

وأوضحت الصحة أن من أخطار زيادة الملح: “رفع ضغط الدم، زيادة أخطار الإصابة بالسكتة الدماغية، أمراض القلب، سرطان المعدة، هشاشة العظام، وأمراض الكلى”.

وبيَّنت الوزارة أن الملح يتواجد بصورة خفية في معظم الأغذية التي يتم شراؤها من المطاعم، والمقاهي، والوجبات السريعة، وكذلك في “السوبر ماركت”.





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