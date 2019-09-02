وزارة الإعلام تحقق المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في مساهمتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية، من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85 % في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية (عالية التأثير) إلكترونياً، وذلك بحسب التقرير الصادر من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” للربع الثاني لعام 2019 م.

يأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل، تحقيقاً لرؤية التحول الوطني 2020، وبمباركة ودعم وتوجيه مستمر من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

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حيث استطاعت الوزارة خلال الربع الثاني من عام 2019 م إتاحة أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين، منها 87 خدمة إلكترونية (تحولية / تكاملية)، و20 خدمة إلكترونية إجرائية، في أنظمة فسوحات الكتب والمطبوعات، وأنظمة التراخيص الإعلامية، والنشر الإلكتروني، والبلاغات الإعلامية، وغيرها من الأنظمة. حيث تتكامل هذه الأنظمة إلكترونياً مع 10 جهات حكومية، مما يُسهم في تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونياً وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري.

صرح بذلك سعادة الدكتور عادل بن محمد السعيد المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام، وأضاف بأن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في مساهمتها في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية يقيس نسبة مساهمة كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسية لجميع الجهات الحكومية، ومن ثم يتم ترتيب الجهات حسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة. وترتيب النتائج تنازلي من الأعلى إلى الأقل وتم عكس وزارة الإعلام بالمركز الأول نتيجة كمية الخدمات التي تم رصدها في نظام مرصد الخدمات الحكومية والتي وصلت لأعلى مستوى نضج.

كما أفاد د. السعيد بأن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حالياً وبناءً على توجيه معالي الوزير تولي جل اهتمامها بالأنظمة والخدمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة المقبلة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.