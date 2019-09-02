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2019-09-02 استشاري يحذر من خطورة القلق: يسبب 3 أعراض عضوية متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة القلق وأعراضه على صحة الإنسان. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أعراض القلق العضوية: Advertisements القلب: خفقان الدماغ: صداع القولون: ألم الجدير بالذكر أن خبراء الصحة النفسية يحذرون من خطورة القلق على صحة الإنسان، وتسببه في تعرُّض الإنسان لأمراض خطيرة منها الضغط والسكر على سبيل المثال.









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