الان تتابع “هدف” يُبرم اتفاقية لتوظيف خريجي جامعة عبد الرحمن بن فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، في مقر الجامعة بالدمام اليوم، اتفاقية تعاون لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين.

تهدف الاتفاقية لزيادة القدرات التنافسية للخريجين في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وقع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري.

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وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.

كما تؤسس الاتفاقية لشراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”.

ووفقاً للاتفاقية، ستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة. وطبقاً للاتفاقية، وستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.