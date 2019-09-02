خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده.

ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، فيما حمله الملك تحياته.

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وتم خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موسى، وعضو البرلمان الأذربيجاني جوانشير باشازاده.