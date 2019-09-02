السعودية | تفاصيل انتشال جثة امرأة من "غدير البنات" بالطائف

شكرا لقرائتكم تفاصيل انتشال جثة امرأة من "غدير البنات" بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف في السعودية مساء أمس سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، ولا تزال أعمال البحث عن أشخاص آخرين جارية بمشاركة فرق تطوعية مع الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان في حديث مع "العربية.نت" أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي المدني في محافظة الطائف، باشرت مساء أمس بلاغاً وصل من مواطن لمركز العمليات الموحد يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات، شرق المحافظة.

وأضاف: "تم تحريك الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي لموقع الحادث تساندها آليات فنية مساندة. وعند وصول الفرق لموقع الحادث، أشارت المعاينة الأولية إلى وجود عربة بها طفلان عمرهما سنتان وثلاث سنوات، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال منه على سبب توقفها. وكانت المياه تحيط بثلاثة جوانب من المركبة، كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة".

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وتابع: "واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة، لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير. وبادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها إلى أكثر من مترين. ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة تم انتشالها، وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة".

وأشار العقيد سعيد إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة. وقد تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث".

كما أكد أن أعمال البحث لا تزال قائمة حتى الآن، بمشاركة أفراد فريقي "ساعد" و"السلام" المتطوعين، للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.