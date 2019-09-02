، وليد الحنتول يدخل القفص الذهبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ عبدالعزيز بن موسى حنتول، شيخ قبيلة آل حنتول بجازان بزفاف نجله وليد على كريمة الشيخ ضيف الله بن سعيد الشهري، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض يوم الجمعة الماضي.

حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان وعدد من المسؤولين ورجالات الدولة ووجهاء المجتمع، وتخلل الحفل ألوان من الرقصات الشعبية الخاصة بمنطقتي جازان وعسير، أحيتها فرق الفنون الشعبية المشاركة في الحفل، تهانينا للعروسين بحياة سعيدة.