محمد بن مسعود - الدمام - "الدهمشي": بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ). وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ). 02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 02:39 PM "الدهمشي": بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين Advertisements بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ). وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ). الكلمات المفتاحية ، بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية ،

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