، مشرف كليات الأفلاج يتابع سير العملية التعليمية بأقسام البنين والطالبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَفَقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، خلال جولة ميدانية، سير العملية التعليمية بكليات الطلاب والطالبات.

وتأتي الزيارة التي قام بها "الكبيري"، مساء أمس؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد، والتأكد من توفر الأجواء الملائمة والبيئة التربوية الجاذبة، وتذليل كل الصعاب أمام احتياجات الطلاب والطالبات.

وكانت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، قد شرعت أمس الأحد في برنامج تعريفي لاستقبال أكثر من 600 طالب وطالبة قُبلوا هذا العام.

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