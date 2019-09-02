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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.
كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
أما المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف؛ فهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)، والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 02:07 PM
"فيفا" تعلن: "جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو" مرشحون لأفضل مدرب
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.
كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
أما المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف؛ فهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)، والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).
، "رونالدو وميسي وفان دايك" يتنافسون على لقب الأفضل في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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