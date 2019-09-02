أدى حادِث مروري مروع وقع على طريق المزاحمية – الرين – بيشة جنوب محافظة المزاحمية أمس (الأحد)، إلى وفاة مواطن و5 من أبنائه.
وذكرت مصادر أن الحادث وقع بعد انحراف مركبة واصطدامها وجها لوجه مع مركبة أخرى واندلاع النيران فيها، ما نتج عنه وفاة 7 أشخاص 6 منهم من عائلة واحدة فيما أصيب ثامن بإصابات متفرقة.
وأضافت المصادر أنه تم نقل المتوفين إلى مستشفى المزاحمية، وسيصلى عليهم في مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر حادِث مروري مروع يودي بحياة مواطن و5 من أبنائه في المزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.