حادِث مروري مروع يودي بحياة مواطن و5 من أبنائه في المزاحمية

أدى حادِث مروري مروع وقع على طريق المزاحمية – الرين – بيشة جنوب محافظة المزاحمية أمس (الأحد)، إلى وفاة مواطن و5 من أبنائه. وذكرت مصادر أن الحادث وقع بعد انحراف مركبة واصطدامها وجها لوجه مع مركبة أخرى واندلاع النيران فيها، ما نتج عنه وفاة 7 أشخاص 6 منهم من عائلة واحدة فيما أصيب ثامن بإصابات متفرقة.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المتوفين إلى مستشفى المزاحمية، وسيصلى عليهم في مدينة الرياض.

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