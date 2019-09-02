في أول أيام الدراسة.. أولياء أمور الطلاب بمدرسة سيبويه الابتدائية بجدة يتفاجئون بهذا القرار

فوجئ عدد من أولياء أمور الطلاب، بأنهم ممنوعين من دخول مدرسة سيبويه الابتدائية في جدة، في اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي الجديد، ليبقى الغموض سيد الموقف، ويضطر مرافقو أبنائهم للبقاء خارج أبواب المدرسة، خاصة طلاب الصف الأول الدراسي، تحت شعار «نأسف ممنوع دخول الرجال».

ووفقا لـ “عكاظ”، قال حارس المدرسة لأولياء الأمور، إن عليهم الانصراف وإحضار أمهات الطلاب، لأن المدرسة تحولت «بين عشية وضحاها» إلى مبنى نسائي، لا يجوز لأي رجل اختراقه، وطاقم التدريس وقيادة المدرسة تحول بالكامل إلى كوادر نسائية، في ظل تحولها إلى مدرسة طفولة مبكرة.

وقال أولياء الأمور إنهم اضطروا إلى الاستسلام للأمر الواقع بتسجيل قائمة بأرقام هواتفهم، ليتم الاتصال بهم لاحقا عند الحاجة، ثم انصرفوا.

ووزعت مدرسة سيبويه طلابها من الرابع إلى السادس الابتدائي على مدرستي النموذجية الأولى ومزدلفة، فيما أبقت على طلاب الصفوف من الأول إلى الثالث في المدرسة.