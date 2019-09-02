مطار الملك فهد يمنع نقل بطاريات الليثيوم داخل الأمتعة المسجلة

شدد مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المسافرين بعدم وضع بطاريات الليثيوم المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة، والسماح بنقلها داخل حقيبة اليد فقط. وقال حساب المطار في تغريدة على “تويتر”: “مسافرينا الأعزاء، وفقاً لقواعد السلامة الخاصة بسياسة شركات الطيران، نفيدكم علماً بأنه يمنع نقل بطاريات الليثيوم (أجهزة الشحن المتنقلة) داخل الأمتعة المسجلة، بينما من المسموح نقلها في حقيبة اليد، نتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة”.

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