ابتسام الشهري تكشف عن ردة فعلها عند تكليفها بمنصب متحدثة للتعليم- فيديو

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، عن ردة فعلها خلال اللحظات الأولى لاستقبالها خبر تكليفها بمنصبها الجديد في الوزارة.

وأوضحت الشهري خلال مقابلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن حجم المسؤولية الكبيرة هو أول ما شعرت به بعد إبلاغها من قِبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأنها ستتعاون معهم في المجال الإعلامي، وذلك كونها أول امرأة تشغل هذا المنصب، لافتةً إلى أن كونها معلمة سابقة يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وأضافت أن وزارة التعليم تستهدف وتضم أكثر شرائح المجتمع، ما يضاعف من حجم المسؤولية والرسالة، آملةً أن تكون عند حسن ظن الجميع، كما هنَّأت جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بانطلاقة العام الدراسي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أصدر مؤخراً قراراً بتكليف 4 إعلاميين بمناصب قيادية في الوزارة، بينهم ابتسام الشهري، التي تقلدت منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، حيث تعد أول امرأة تشغل هذا المنصب، فيما سبق لها العمل معلمة لغة إنجليزية لمدة 17 عاماً.