السعودية اليوم / محافظ المسارحة يلتقي رئيس بلدية المحافظة والمجلس البلدي



أحد المسارحة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي في مكتبه اليوم، رئيس بلدية المحافظة المكلف محمد بن عطية فقيهي ورئيس المجلس البلدي يحيى علي فقيهي.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسير عمل البلدية والخدمات التي تقدمها لأهالي المحافظة والمقيمين فيها, واستعراض مشروعات البلدية التي تحت التنفيذ بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها, ونسب الإنجاز في تلك المشروعات وغيرها من المشروعات والخدمات التطويرية المعتمدة للمحافظة.

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13:49ت م

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