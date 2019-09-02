السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي مدير شرطة المحافظة



ينبع 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه اليوم, مدير شرطة ينبع الجديد العميد عادل الرحيلي.

وهنأ السحيمي في بداية اللقاء، العميد الرحيلي بالثقة على تعيينه مديراً لشرطة محافظة ينبع، منوهاً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في خدمة المواطن والمقيم, راجياً له التوفيق والسداد.

من جانبه قدم العميد الرحيلي شكره للمحافظ على التهنئة وحسن الاستقبال, وعلى ما حظى به من توجيه لخدمة الصالح العام.

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13:47ت م

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