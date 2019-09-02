السعودية اليوم / مدني المدينة يواصل فعاليات "ليش نجازف"



المدينة المنورة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

تتواصل فعاليات مبادرة "ليش نجازف"، التي تنفذها إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة, بالتعاون مع جامعة طيبة, وتستمر حتى الـ 28 من شهر صفر القادم.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أن مبادرة "ليش نجازف"، مبادرة توعوية للحد من الحوادث المؤلمة التي تقع نتيجة المجازفة, خاصةً في أوقات الأمطار والسيول.

وبين الحربي أن المبادرة تستهدف جميع شرائح المجتمع, وأن الهدف منها رفع مستوى الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامة، مؤكداً أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للمبادرة, التي تتضمن نشر التوعية خاصة في المنشآت التعليمية ومواقع التجمعات البشرية, بالتعاون مع شركائنا في هذه المبادرة, داعياً الجميع التقيد بإرشادات وتعليمات السلامة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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13:39ت م

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