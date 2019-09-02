السعودية اليوم / تعليم عسير تطلق غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة



أبها 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم، غرفة عمليات لربط الميدان التربوي بقيادات التعليم من خلال عدد من الشاشات التفاعلية، التي تتيح التواصل مع الميدان التربوي في جميع قطاعات المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم سعد الجوني، أن هذه الخدمة تفتح آفاقا جديدة للتواصل بين الإدارة والميدان، ونقل صورة واقعية عن المدارس والمكاتب بشكل مباشر وسريع، للوقوف على جوانب القصور إن وجدت ومعالجتها، والاستماع للمطالب والرؤى وتحفيز المتميزين والمتميزات، مشيراً إلى أن الموضوعات المتداولة شملت قبول الطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة، ووسائل النقل، فضلاً عن الاستماع لمداخلات عدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب في قطاعي البنين والبنات.

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13:32ت م

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