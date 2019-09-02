السعودية اليوم / مجلة الحج والعمرة تستهل عددها الجديد بنجاح الحج وانطلاق موسم العمرة



جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

استهلت مجلة الحج والعمرة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة عددها الجديد برصد نجاح موسم حج 1440هـ، وتكثيف الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة للعام الحالي 1441هـ، وسط مراعاة للدقة والتنظيم وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتسخير جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين والسهر على راحتهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وخصص معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمته الافتتاحية للحديث عن تزامن فرحة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة بنجاح الحج الذي شهد له العالم وبتميز منقطع النظير في تنفيذ الخطط التشغيلية من جميع مكونات منظومة الخدمة وبكل المقاييس، وتلك هي النتيجة الحتمية للاهتمام الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، فيما تناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في كلمته الأداء القياسي لتنفيذ الخطط التشغيلية التي ساهمت في نجاح الحج، ومنها التوسع في استخدام التقنية من خلال منصة الحج الذكية، لتحقق المزيد من التحسين والتطوير في الخدمات التي تمتع بها ضيوف الرحمن.

وأفردت المجلة حيزاً للتغطية الشاملة لفعاليات ندوة الحج الكبرى التي نظمتها الوزارة مطلع شهر ذي الحجة الماضي بعنوان "الإسلام تعايش وتسامح"، وحضور عدد من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين من شتى أنحاء العالم، مبرزة جهود المملكة في تطوير أنظمة الحج بما يخدم الحجاج وتنظيم خدمات المعتمرين.

واشتملت المجلة على إبراز للبناء والتنمية التي تحققت للمملكة، والوقوف على مشارف الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 وتأسيس هذا الكيان على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - وما يتصل منها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

كما اشتمل العدد الجديد على موضوعات متنوعة منها : "الملك سلمان يتحدث عن المؤسس" و "التقويم الهجري .. بداية التأريخ الإسلامي" و "الشيخ عبدالله بلخير .. الشاعر الملحمي ومترجم اللقاءات الملكية" و "الطائف .. عروس المصايف" و "يوميات حاج نجدي".

وفي "إطلالة" التي اختتم بها القسم العربي من المجلة، كتب رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة طلال قستي مقالاً بعنوان "شرف المكان ونعمة الأمن والأمان"، أشار فيه إلى أن رحلة الحج في هذا العهد الزاهر، أصبحت ميسرة وآمنة وتخصها الكثير من العناية والرعاية والخدمات.

// انتهى //

13:26ت م

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