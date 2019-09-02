السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة أكملت استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ 41 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري.

وبهذه المناسبة رفع معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمانه للأمة العربية والإسلامية في موازين حسناتهما.

وأكد أن المسابقة تعد من أميز المسابقات في العالم لأنها تعنى بكتاب الله الكريم وتجد اهتماماً ودعماً كبيرين من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي جعلت كتاب الله نبراساً لها في كل شؤون حياتها، مشيراً إلى أن هذه المسابقة المباركة خلال رحلتها الطويلة استطاعت أن تقدم أجيالاً من الطلاب في عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع، واستطاعت أن تخرج لنا حفظة لكتاب الله الكريم قاموا بتعليمه ونشره وتطبيقه في أمور حياتهم.

// انتهى //

13:20ت م

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