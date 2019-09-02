السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف ينوه بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين



سكاكا 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مؤكداً أنها تعكس عزمه - أيده الله - على مواصلة العمل لتطوير وزارات وأجهزة الدولة، ولمواكبة التطور الذي يشهده العالم في شتى المجالات.

وقال سموه: إن فصل بعض الوزارات وإنشاء وزارات جديدة تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها - بإذن الله -، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح سموه أن إنشاء هيئة باسم الهيئة

ودعا سمو نائب أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .

// انتهى //

13:04ت م

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سكاكا 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مؤكداً أنها تعكس عزمه - أيده الله - على مواصلة العمل لتطوير وزارات وأجهزة الدولة، ولمواكبة التطور الذي يشهده العالم في شتى المجالات.وقال سموه: إن فصل بعض الوزارات وإنشاء وزارات جديدة تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها - بإذن الله -، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في عدة مناسبات.وأوضح سموه أن إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، يؤكد أيضاً حرص القيادة الرشيدة على تنمية قدرات أبناء هذا الوطن من الشباب والفتيات والحرص على النشء ، حيث إنها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، والقدرة على التعلم والاستنتاج.ودعا سمو نائب أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .// انتهى //13:04ت م0067

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