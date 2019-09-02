السعودية اليوم / وزارة الإعلام تحقق المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخِدْمات الإلكترونية



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

حققت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية، من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85% في مؤشر مستوى نضج تحول الخِدْمات الحكومية الرئيسية "عالية التأثير" إلكترونيًا، وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" للربع الثاني لعام 2019م.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخِدْمات الإلكترونية بوزارة الإعلام الدكتور عادل بن محمد السعيد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خِدْماتها بشكل كامل، تحقيقًا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

وأفاد أن الوزارة قدمت خلال الربع الثاني من عام 2019م أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين، منها 87 خدمة إلكترونية "تحولية / تكاملية"، و 20 خدمة إلكترونية إجرائية، في أنظمة فُسُوح الكتب و المطبوعات، وأنظمة التراخيص الإعلامية، والنشر الإلكتروني، والبلاغات الإعلامية، وغيرها من الأنظمة، حيث تتكامل هذه الأنظمة إلكترونيا مع 10 جهات حكومية، مما يُسهم في تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونيًا وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري.

وبين أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخِدْمات الحكومية يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خِدْماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخِدْمات الرئيسية لجميع الجهات الحكومية، لافتاً النظر إلى ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازلياً من الأعلى إلى الأقل ،وتم عكس وزارة الإعلام بالمركز الأول نتيجة كمية الخِدْمات التي تم رصدها في نظام مرصد الخِدْمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.

وأشار الدكتور السعيد إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حاليًّا وبناءً على توجيه معالي وزير الإعلام تولي جل اهتمامها بالأنظمة والخِدْمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة القادمة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.

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12:54ت م

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