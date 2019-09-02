السعودية اليوم / محافظ الخرج يبحث استعدادات الجهات الخدمية لموسم الأمطار



السيح 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

‏رأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية، وذلك في مقر ديون المحافظة بمدينة السيح.

‏وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة الاستعدادات لموسم الأمطار لهذا العام ومواجهة السيول المتوقعة وما قد تشكله من خطورة، والتأكد من مسارات الأودية التي تعبر مدينة السيح وبعض المراكز والقرى وإزالة ما يعيق جريانها بالشكل الطبيعي.

‏وأكد محافظ الخرج أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية والتنسيق المستمر خلال موسم الأمطار للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ويحقق السلامة من المخاطر كافة.

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12:46ت م

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