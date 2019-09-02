تعطل نظام جدارة الإلكتروني في السعودية منذ قليل بشكل مفاجئ

فوجيء السعوديين صباح اليوم الإثنين 3 سبتمبر بإصابة نظام جدارة الإلكتروني بعطل مفاجئ، مما جعلهم لا يستطيعون التقديم في الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم البالغ عددها 173 وظيفة، حيث تم الإعلان عنها أمس الأحد الموافق أول سبتمبر، ويستمر التقديم إليها حتى يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر، الموافق السادس من محرم للعام الهجري 1441، وقد أصيب السعوديين الذين يريدون التقديم بتخوفات من أن يستمر العطل مما يؤثر على مواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وطالب راغبي التقدم بضرورة السرعة في حل تلك المشكلة التي ظهرت بشكل مفاجئ، أو مد فترة التقديم لتعويض فترة التوقف نتيجة ذلك العطل، كما أكدوا أنه منذ أمس وهناك صعوبة كبيرة في الدخول على موقع جدارة، وعلى ما يبدو أن هناك ضغط على السيرفر الذي يستضيف الموقع.

عطل نظام جدارة

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العطل يجعل المستخدم لا يستطيع الدخول من الأساس على حسابه على البوابة الإلكترونية، حيث تظهر الرسالة بحدوث خطأ بالنظام، والرجاء معاودة الدخول في وقت لاحق، وحتى الآن ما زالت المشكلة قائمة ولم يتم حلها، مع مطالبات السعوديين بسرعة التصرف، ولم يصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية من المسئولين بشأن ذلك العطل الذي يحدث للمرة الأولى تقريبًا.

هذا ومن المعروف أنه تم تدشين ذلك النظام السعودي عام 2011، وهي منظومة توظيف إلكتروني تابعة للحكومة السعودية، يتم طرح الوظائف الحكومية الخالية من خلالها وتلقي طلبات تقديم المواطنين عليها.