السعودية | بعد السيول.. جسر جوي سعودي لإغاثة السودان

شكرا لقرائتكم بعد السيول.. جسر جوي سعودي لإغاثة السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت، الاثنين، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيَّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحافي له، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق الاثنين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في سقوط أبنية وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل وبرك من المياه الراكدة، ما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات، وتسببت في أمراض مصاحبة مثل انتشار مرض الملاريا، بحسب الربيعة.

ما هي المساعدات؟

كما أضاف الربيعة أنه سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل ألف خيمة، و6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طناً.

كذلك أشار الربيعة إلى أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد الحرص على الشعب السوداني الذي يكن له الملك كل تقدير واحترام، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا.