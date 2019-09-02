- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تبُث "قناة mbc1"، مساء اليوم عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الجزءَ الأول من الفيلم الوثائقي الأضخم عن عراب السياسة الأمير الراحل سعود الفيصل.
ويتضمن الفيلم الذي يحتوي على أربعة أجزاء ويُبث كل اثنين في تمام الساعة 9:30 ليلًا بتوقيت السعودية، شهادات مصوّرة مع 40 ضيفًا وشخصية سعودية وعربية وعالمية.
وسيتطرق الفيلم لمواقف الراحل الإنسانية وذكرياته بين دروب السياسة الوعرة، تروى لأول مرة من خلال شخصيات محلية وعالمية.
وجاء الفيلم الوثائقي الأضخم، في إطار توثيق لشخصية الراحل ودوره على مدى أربعة عقود من الزمن أمضاها في السياسة والدبلوماسية؛ حتى عُرف بأمير وعميد الدبلوماسية.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 12:49 PM
تبُثه "mbc1" في 4 أجزاء أولها اليوم ويحمل شهادات 40 ضيفًا سعوديًّا وعالميًّا
تبُث "قناة mbc1"، مساء اليوم عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الجزءَ الأول من الفيلم الوثائقي الأضخم عن عراب السياسة الأمير الراحل سعود الفيصل.
ويتضمن الفيلم الذي يحتوي على أربعة أجزاء ويُبث كل اثنين في تمام الساعة 9:30 ليلًا بتوقيت السعودية، شهادات مصوّرة مع 40 ضيفًا وشخصية سعودية وعربية وعالمية.
وسيتطرق الفيلم لمواقف الراحل الإنسانية وذكرياته بين دروب السياسة الوعرة، تروى لأول مرة من خلال شخصيات محلية وعالمية.
وجاء الفيلم الوثائقي الأضخم، في إطار توثيق لشخصية الراحل ودوره على مدى أربعة عقود من الزمن أمضاها في السياسة والدبلوماسية؛ حتى عُرف بأمير وعميد الدبلوماسية.
، ذكريات تُروى لأول مرة في أضخم فيلم وثائقي عن "سعود الفيصل".. الليلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ذكريات تُروى لأول مرة في أضخم فيلم وثائقي عن "سعود الفيصل".. الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.