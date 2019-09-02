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تفاعلت إدارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي "ظلم"، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم، بعد أن اعتذرت إدارة المدرسة عن قبول مجموعة من الطلاب والطالبات؛ بحجة عدم توفر مقاعد.
نقلت "الخليج 365" شكاوى أولياء الأمور لإدارة تعليم الطائف، والتي تفاعلت سريعًا مع مطالبات الأهالي؛ حيث وجّه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن المدير العام للتعليم بالطائف وجّه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة؛ مشيرًا إلى أن إدارة الروضة بصدد استكمال إجراءات القبول.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 12:39 PM
المدرسة كانت قد اعتذرت بعدم توفر مقاعد
تفاعلت إدارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي "ظلم"، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم، بعد أن اعتذرت إدارة المدرسة عن قبول مجموعة من الطلاب والطالبات؛ بحجة عدم توفر مقاعد.
نقلت "الخليج 365" شكاوى أولياء الأمور لإدارة تعليم الطائف، والتي تفاعلت سريعًا مع مطالبات الأهالي؛ حيث وجّه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن المدير العام للتعليم بالطائف وجّه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة؛ مشيرًا إلى أن إدارة الروضة بصدد استكمال إجراءات القبول.
، "الخليج 365" نقلت شكاوى الأهالي.. و"تعليم الطائف" يتفاعل: رفع الطاقة الاستيعابية لـ"روضة ظلم" ،
المصدر : الخليج 365
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