، 21 ألف طالب وطالبة من أبناء "إنسان" يتوجّهون إلى المقاعد الدراسية ،

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توجّه نحو 21500 طالب وطالبة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، إلى المقاعد الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.
وهيّأت الجمعية من خلال برنامج الرعاية التعليمية المتطلبات الدراسية كافة عبر الحقيبة المدرسية، حيث أنفقت الجمعية أكثر من 4 ملايين ريال هذا العام لشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائها الطلبة والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر.
جديرٌ بالذكر أن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان" يشتمل على توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، حيث أولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق إستراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.
وتتويجاً لهذه الجهود الدؤوبة، فإن الجمعية تنظّم حفلات فرحة النجاح لأبنائها الناجحين من الجنسين في نهاية كل عام دراسي، لكل فروعها المنتشرة في محافظات منطقة الرياض، البالغ عددها 20 فرعاً، بهدف الاحتفاء بالناجحين، وتشجيعهم وتقديم الجوائز القيمة لهم، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم فرحتهم الغامرة، كما تنظّم الجمعية حفل جائزة التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع الأبناء المتفوقين وتحفيز أقرانهم، للمُضي قدماً نحو مستقبل واعد، وتحقيق أعلى درجات التفوق، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأبناء لزيادة تحصيلهم الدراسي، وتوفير جو من التسابق الخلاق والتحصيل العلمي، فضلاً عن إسهامها في زرع وإذكاء رغبة التحدّي والتفوق لدى الطلبة.
21 ألف طالب وطالبة من أبناء "إنسان" يتوجّهون إلى المقاعد الدراسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-02
توجّه نحو 21500 طالب وطالبة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، إلى المقاعد الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.
وهيّأت الجمعية من خلال برنامج الرعاية التعليمية المتطلبات الدراسية كافة عبر الحقيبة المدرسية، حيث أنفقت الجمعية أكثر من 4 ملايين ريال هذا العام لشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائها الطلبة والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر.
جديرٌ بالذكر أن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان" يشتمل على توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، حيث أولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق إستراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.
وتتويجاً لهذه الجهود الدؤوبة، فإن الجمعية تنظّم حفلات فرحة النجاح لأبنائها الناجحين من الجنسين في نهاية كل عام دراسي، لكل فروعها المنتشرة في محافظات منطقة الرياض، البالغ عددها 20 فرعاً، بهدف الاحتفاء بالناجحين، وتشجيعهم وتقديم الجوائز القيمة لهم، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم فرحتهم الغامرة، كما تنظّم الجمعية حفل جائزة التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع الأبناء المتفوقين وتحفيز أقرانهم، للمُضي قدماً نحو مستقبل واعد، وتحقيق أعلى درجات التفوق، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأبناء لزيادة تحصيلهم الدراسي، وتوفير جو من التسابق الخلاق والتحصيل العلمي، فضلاً عن إسهامها في زرع وإذكاء رغبة التحدّي والتفوق لدى الطلبة.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:40 AM
الجمعية أنفقت 4 ملايين ريال لشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائها
توجّه نحو 21500 طالب وطالبة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، إلى المقاعد الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.
وهيّأت الجمعية من خلال برنامج الرعاية التعليمية المتطلبات الدراسية كافة عبر الحقيبة المدرسية، حيث أنفقت الجمعية أكثر من 4 ملايين ريال هذا العام لشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائها الطلبة والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر.
جديرٌ بالذكر أن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان" يشتمل على توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، حيث أولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق إستراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.
وتتويجاً لهذه الجهود الدؤوبة، فإن الجمعية تنظّم حفلات فرحة النجاح لأبنائها الناجحين من الجنسين في نهاية كل عام دراسي، لكل فروعها المنتشرة في محافظات منطقة الرياض، البالغ عددها 20 فرعاً، بهدف الاحتفاء بالناجحين، وتشجيعهم وتقديم الجوائز القيمة لهم، وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم فرحتهم الغامرة، كما تنظّم الجمعية حفل جائزة التفوق العلمي السنوي الذي يهدف إلى تشجيع الأبناء المتفوقين وتحفيز أقرانهم، للمُضي قدماً نحو مستقبل واعد، وتحقيق أعلى درجات التفوق، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأبناء لزيادة تحصيلهم الدراسي، وتوفير جو من التسابق الخلاق والتحصيل العلمي، فضلاً عن إسهامها في زرع وإذكاء رغبة التحدّي والتفوق لدى الطلبة.
، 21 ألف طالب وطالبة من أبناء "إنسان" يتوجّهون إلى المقاعد الدراسية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.