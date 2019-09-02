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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
"مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطنيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-02
أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:28 AM
أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
، "مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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