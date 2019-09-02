، "مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.