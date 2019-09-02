السعودية اليوم / مدير جامعة المجمعة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالجامعة



المجمعة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن اليوم، عيادة مكافحة التدخين، وذلك في المدينة الجامعية بمدينة المجمعة.

وأوضح عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية بالجامعة الدكتور خالد بن محمد العبدالوهاب أن العيادة ستبدأ من اليوم تقديم خدماتها للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وستستمر مدة عام جامعي، بهدف تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين بالإقلاع عن التدخين، بكوادر مؤهلة ومدربة.

وقدم الدكتور خالد العبدالوهاب شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمهم اللامحدود والمتواصل للكلية والخدمات الطبية، ولوكلاء الجامعة وعمداءها ومدراء الإدارة لتعاونهم بما يحقق المصلحة العامة للجميع ويعود بالنفع على طلاب ومنسوبي الجامعة.

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12:44ت م

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