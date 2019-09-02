السعودية اليوم / انتظام أكثر من ٩ آلاف متدرب ومتدربة بالمنشآت التدريبية التابعة للتدريب التقني والمهني بحائل



حائل 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

انتظم أمس، أكثر من ٩ آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، وذلك مع بدء العام التدريبي الجديد ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ بعد استعدادات وتجهيزات قدّمتها المنشآت التدريبية ودعم من إدارة التدريب بالمنطقة بجميع أقسامها ووحداتها.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي عملية انطلاق العام التدريبي الجديد من خلال زياراته الميدانية، اطمأن خلالها على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية الكليات التقنية "للبنين و البنات" والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.

فيما وقفت قيادات المنشآت التدريبية ووكلاء ورؤساء الأقسام ميدانياً على جميع الأقسام التدريبية في منشآتهم لضمان سير العملية التدريبية وفق المخطط له.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أن فريق الجودة في الإدارة يقوم بزيارات ميدانيه خلال هذا الأسبوع لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة لمتابعة جودة التدريب والأداء، مؤكداً أن انتظام المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية هذا اليوم جاء بنِسَب مرتفعة تبشر - بإذن الله - بعام تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز، منوهاً بدعم وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والمسؤولين في المؤسسة.

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12:44ت م

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