السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يُدشن انطلاق جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة الأسبوع المقبل



جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة يوم الأربعاء الـ 12 من شهر محرم الجاري، انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1441هـ، ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة، تحت شعار "كيف نكون قدوة "، بحضور عدد من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية، والجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

يُذكر أن الجائزة تعد إحدى مبادرات محافظة جدة وتهدف لتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم، إضافة لنشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي وتعزيز التكامل التنموي بالمحافظة فيما حققت نجاحات متميزة في نسختيها الماضية وساهمت باكتشاف عدد من الأفكار الإبداعية بما يخدم محافظة جدة.

وتواصل هذا العام الظهور بمجالين جديدين هما، الإبداع في اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم، إضافة للإبداع في ريادة الأعمال امتدادا للمجالات السابقة وهي الإبداع الحكومي, والأمني، والمجتمعي، والأفراد، في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وتواجد عدد من الأكاديميين والمختصين في مجالاتها المختلفة ولجان التحكيم المتخصصة وفرق العمل بما يحقق التطلعات وخدمة الوطن.

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12:44ت م

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