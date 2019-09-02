السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري بالأحساء تنفذ دراسة لتطوير تقاطع طريق الخدود والطرق الرئيسة



الأحساء 3 محرم 1441 هـ الموافق 2 سبتمبر 2019 م واس

نفذت المؤسسة العامة للري بالأحساء دراسة لتطوير تقاطع طريق الخدود وإعداد التصاميم والمخططات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع , في إطار جهودها لتحسين وتطوير الطرق الرئيسة داخل الواحة الزراعية لتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها.

وانتهت المؤسسة من تغطية جزء من القناة الرئيسة "F1" بطول 216 م وتركيب بوابات ومحابس تحكم آلية لمياه الري، كما تم مؤخرًا تعميد أحد الشركات الوطنية لتنفيذ الأعمال التطويرية للطريق ؛ من سفلتة وتركيب الإنارات والإشارات الضوئية بالتنسيق مع إدارة المرور بمحافظة الأحساء، وسيعمل ذلك على تطوير الطريق وفك الاختناقات المرورية لتسهيل الحركة المرورية، وتبلغ تكلفة المشروع كاملة 8,200,000 ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة هشام الثنيان أن المشروع سيؤدي إلى رفع كفاءة الطريق، وسيتم أثناء التنفيذ مراعاة جوانب الأمن والسلامة للتحويلات المؤقتة وإيجاد الطرق البديلة لوصول المزارعين إلى مزارعهم بكل يسر وسهولة.

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12:20ت م

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