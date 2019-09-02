السعودية اليوم / انعقاد اجتماع اللجنة الإشرافية الأول لمكافحة الفساد



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد اليوم، اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

يذكر أن الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معاليه، لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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12:11ت م

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