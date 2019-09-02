السعودية اليوم / مقتل ثلاثة عناصر إرهابية وعنصر أمن غرب تونس



تونس 3 محرم 1441 هـ الموافق 2 سبتمبر 2019 م واس

قُتل ثلاثة عناصر إرهابية وعنصر أمن في تبادل لإطلاق النار صباح اليوم، بين قوات الأمن التونسية ومجموعة إرهابية بمنطقة حيدرة في محافظة القصرين غرب تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر أمنية بالجهة، أن قوات الأمن قامت بنصب كمين للمجموعة الإرهابية على سفح أحد جبال المنطقة مما نتج عنه تبادل لإطلاق النار.

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12:03ت م

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