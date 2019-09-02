السعودية اليوم / "فضل صيام عاشوراء" محاضرة بدعوي نجران غداً



نجران 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران غداً، محاضرة بعنوان "فضل صيام عاشوراء"، بعد صلاة المغرب بجامع ميمونة بنت الحارث بحي الغويلا.

تأتي المحاضرة ضمن المناشط الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام.

// انتهى //

11:16ت م

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