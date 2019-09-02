

نجران 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس، برنامج "التدريب على الكتابة بطريقة برايل"، ضمن مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019م ، وذلك بثانوية نجران.

وتضمن البرنامج الذي يستمر 5 أيام، التعريف بالإعاقة البصرية وأنواعها وأسبابها وخصائصها، ومكونات آلة برايل وطريقة استخدامها، ومعرفة الحروف العربية، والرموز، وعلامات التشكيل، والترقيم، والحروف الإنجليزية.

// انتهى //

11:12ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " التدريب على الكتابة بطريقة برايل" برنامج بتعليم نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.