السعودية اليوم / محافظ هيئة الاتصالات يستقبل القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى المملكة



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أمس، القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى المملكة لاسلو تشابا باب، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والمجر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تعزيزها، وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

وأثنى القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى المملكة بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى النجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال.

// انتهى //

11:11ت م

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