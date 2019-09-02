ديك شرس يتسبب في وفاة امرأة مسنة

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبب ديك شرس في قتل امرأة مُسنة أثناء قيامها بجمع البيض من مزرعتها في جنوب أستراليا، وفقاً لما ذكره طبيب اليوم الاثنين.

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وقال روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد في تقرير طبي إن المرأة (76 عاماً) توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، ما تسبب في إصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، وسقوطها على الأرض.

وأضاف بيارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية (أيه بي سي) أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة (دوالي الساقين) وقال: إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين.

وكان بيارد قد نشر دراسة أخيراً في مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.