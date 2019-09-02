شكرا لقرائتكم 8.33 % نسبة تملك الأجانب في تداول بنهاية أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-02 8.33 % نسبة تملك الأجانب في تداول بنهاية أغسطس متابعات الخليج 365 - الرياض شكلت عمليات شراء المستثمر الأجنبي في السوق المالية السعودية “تداول” في شهر أغسطس الماضي نسبة 54% من إجمالي عمليات الشراء. Advertisements وجاء ذلك في التقرير الشهري للسوق المالية السعودية والذي أظهر وصول مجموع قيم عمليات الشراء للمستثمر الأجنبي إلى أكثر من 42 مليار ريال. ووصلت نسبة تملك المستثمر الأجنبي إلى 8,33% من إجمالي الأسهم المتداولة. كما بلغت نسبة مبيعات المستثمر الأجنبي 35% من إجمالي عمليات البيع.









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