شكرا لقرائتكم فيديو.. مشجع برازيلي يسقط من أعلى مدرج بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مشجع برازيلي يسقط من أعلى مدرج بالملعب
متابعات الخليج 365- متابعة
شهدت مباراة بين فريقين برازيليين لكرة القدم، سقوط أحد المشجعين من أعلى مدرج داخل الملعب.
ومع أن سقوط الشاب كان عنيفاً، ومن ارتفاع 25 متراً، إلا أن المشجع Iago de Melo Rios البالغ 23 سنة، نجا بسبب وقوعه فوق مشجعتين.
وقالت الشرطة إن المشجع الذي نقلوه إلى المستشفى، بقي واعياً ولم يتعرض سوى لرضوض بسيطة، مع أن سقوطه كان من ارتفاع 8 طوابق، كما تقول المذيعة، لذلك استمرت المباراة كأن شيئاً لم يقع، وانتهت بين “سان باولو” وخصمه Grêmio بالتعادل السلبي من دون أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشجع برازيلي يسقط من أعلى مدرج بالملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.