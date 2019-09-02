فيديو.. مشجع برازيلي يسقط من أعلى مدرج بالملعب

2019-09-02

متابعات الخليج 365- متابعة

شهدت مباراة بين فريقين برازيليين لكرة القدم، سقوط أحد المشجعين من أعلى مدرج داخل الملعب.

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ومع أن سقوط الشاب كان عنيفاً، ومن ارتفاع 25 متراً، إلا أن المشجع Iago de Melo Rios البالغ 23 سنة، نجا بسبب وقوعه فوق مشجعتين.

وقالت الشرطة إن المشجع الذي نقلوه إلى المستشفى، بقي واعياً ولم يتعرض سوى لرضوض بسيطة، مع أن سقوطه كان من ارتفاع 8 طوابق، كما تقول المذيعة، لذلك استمرت المباراة كأن شيئاً لم يقع، وانتهت بين “سان باولو” وخصمه Grêmio بالتعادل السلبي من دون أهداف.