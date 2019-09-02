اخبار السعوديه

الطب البديل يكشف فوائد عن التمارين الرياضية لا يعرفها الكثيرون

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الطب البديل يكشف فوائد عن التمارين لا يعرفها الكثيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-02

الطب البديل يكشف فوائد عن التمارين الرياضية لا يعرفها الكثيرون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على فوائد وأهمية التمارين الرياضية ، وذلك ضمن حملته لرفع الوعي الصحي.

Advertisements

وأوضح المركز أن فوائد التمارين الرياضية، لا تقتصر فقط على الصحة البدنية وإنما تحسن المزاج العام إذ تقلل من الشعور بالإحباط وتحسن من جودة النوم.

كما أكد أن التمارين الرياضية تخفف من حدة الألم الناتج عن التهاب المفاصل وتقوية العضلات، فضلاً عن تحفيز إنتاج هرمون الإندورفين المهدئ وهي أفضل طريقة للتعامل مع الضغط العصبي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطب البديل يكشف فوائد عن التمارين الرياضية لا يعرفها الكثيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا