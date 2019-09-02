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الطب البديل يكشف فوائد عن التمارين الرياضية لا يعرفها الكثيرون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على فوائد وأهمية التمارين الرياضية ، وذلك ضمن حملته لرفع الوعي الصحي.
وأوضح المركز أن فوائد التمارين الرياضية، لا تقتصر فقط على الصحة البدنية وإنما تحسن المزاج العام إذ تقلل من الشعور بالإحباط وتحسن من جودة النوم.
كما أكد أن التمارين الرياضية تخفف من حدة الألم الناتج عن التهاب المفاصل وتقوية العضلات، فضلاً عن تحفيز إنتاج هرمون الإندورفين المهدئ وهي أفضل طريقة للتعامل مع الضغط العصبي.
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